Valverde convoque à nouveau Dembélé dans le groupe

Un match hors du groupe avant la trêve internationale, pendant laquelle son cas a été longuement évoqué, et voilà Ousmane Dembélé à nouveau convoqué par Ernesto Valverde. L'international tricolore est dans le groupe qui va voyager à Madrid pour affronter l'Atlético, à l'inverse de Coutinho ménagé. "C'est un joueur de l'équipe et on cherche tous à l'aider pour qu'il soit le meilleur possible. Je sais qu'on a beaucoup parlé de lui... Il a quelque chose de difficile à trouver, un talent inné. On espère qu'il va donner le meilleur de lui-même", a expliqué l'entraîneur, rapporte Marca.

Le groupe complet: Ter Stegen, Cillessen - Semedo, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Umtiti, Alba - Busquets, Arthur, Arturo Vidal, Rafinha, Alena - Messi, Suarez, Dembélé, Munir et Malcom.