Un Soulier d’or record pour Messi

Déjà en possession de cinq Ballons d’or, Lionel Messi a rajouté un cinquième Soulier d’or européen à son palmarès. Un record, puisque son poursuivant direct, Cristiano Ronaldo, l’a remporté à quatre reprises.

Auteur de 34 buts en Liga avec le Barça, l’Argentin devance Mohamed Salah (32 buts) et Harry Kane (30 buts), alors qu’Edinson Cavani, premier joueur de Ligue 1, arrive en cinquième position avec ses 28 réalisations sous le maillot du PSG.

Messi avait déjà remporté ce trophée en 2010, 2012, 2013 et 2017.

