Umtiti vers l'opération ?

Le cas de Samuel Umtiti continue de susciter l'inquiétude au FC Barcelone. Le défenseur français a manqué les trois derniers matches du club catalan en raison d'un problème au niveau du cartilage de son genou gauche, qu'il tente de soigner avec un traitement "conservateur", à base notamment de plasma et de cellules souches. Pour le moment, les résultats tardent à venir. Et l'ancien Lyonnais est forfait quasi certain pour les deux prochains matches du Barça, deux rencontres importantes contre Séville en Liga et l'Inter Milan en Ligue des champions.

Mais en point de mire, il y a surtout le Clasico face au Real Madrid, à la fin du mois (28 octobre). Il reste encore un petit espoir de voir Umtiti tenir sa place, et c'est dans cette optique que le Barça repousse pour le moment l'hypothèse d'une opération. Si leur champion du monde est toujours incapable de jouer à cette date-là, les Blaugranas se résoudront sans doute à le faire passer sur le billard, selon Mundo Deportivo.

Dans ce cas de figure, le plus pessimiste, Umtiti serait absent environ quatre mois, rééducation comprise. S'il se fait opérer début novembre, on pourrait donc ne pas le revoir avant début mars. Il manquerait alors une majeure partie de la saison en Liga, et probablement les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et il lui faudra sans doute plusieurs semaines pour retrouver son meilleur niveau. Avec les Bleus, Umtiti, forfait pour les rencontres face à l'Islande et l'Allemagne ce mois-ci, est donc très incertain pour le rassemblement du mois de novembre (déplacement aux Pays-Bas en Ligue des Nations, match amical contre l'Uruguay). Il pourrait faire son retour en mars, pour le début des éliminatoires de l'Euro 2020. Mais dans un état de forme assez incertain.