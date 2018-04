Torres va faire ses adieux à l'Atlético

L'histoire récente de l'Atlético de Madrid a toujours été liée à de grands attaquants comme Diego Forlan, Sergio Agüero, Radamel Falcao ou encore Antoine Griezmann. Mais dans le coeur des socios du club, Fernando Torres occupera sans doute toujours une place particulière, malgré les passages remarqués de ces buteurs patentés. Revenu au bercail en janvier 2015, après avoir tenté d'exporter ses talents en Angleterre et en Italie, l'attaquant espagnol se prépare à renouveler ses adieux, qui seront cette fois-ci définitifs. Lié aux Colchoneros jusqu'au 30 juin prochain, El Niño a confirmé qu'il s'en ira une fois l'échéance de son engagement arrivée.

"Ce sera bel et bien ma dernière saison au club. Comme tout le monde a pu le constater, je joue de moins en moins, a noté le vétéran de 34 ans. Ce n'est pas une décision facile. C'est très dur de devoir dire au revoir une seconde fois. Mon souhait aurait été de raccrocher les crampons ici. Mais je veux jouer encore deux, trois ou cinq ans". Un brin amer, l'ancien international espagnol aux 110 sélections sait donc qu'il doit s'en aller pour pouvoir espérer passer plus de temps sur les vertes pelouses que sur les bancs de touche. Il faut dire que Diego Simeone peut aussi s'appuyer sur Antoine Griezmann donc, mais aussi Diego Costa, Kevin Gameiro, Victor "Vitolo" Machin et Angel Correa.

Pronto volveré a mi asiento, a vuestro lado, donde todo empezó. Y me sentaré a ver a mi Atleti, animando para que gane el partido... aunque en realidad el resultado sea lo de menos. #ForzaAtleti pic.twitter.com/qJtYz5Kom2 — Fernando Torres (@Torres) April 9, 2018

Dans cette optique, Fernando Torres ne semblait pas avoir d'autre choix que de s'en aller, ce qui sera acté dans les prochaines semaines. Mais le président a promis de faire les choses en grand pour le gamin du club, "une légende" de l'aveu même d'Enrique Cerezo. Ainsi, le 20 mai prochain, lors de l'ultime journée de Liga et pour la réception d'Eibar au Wanda Metropolitano, un hommage est prévu pour celui qui aura au total passé une quinzaines d'années au club.

