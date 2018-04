Auteur d’un triplé, samedi, face à Leganès, Lionel Messi a offert un nouveau récital. De quoi permettre à Barcelone de l’emporter aisément (3-1) et à l’Argentin de conforter son statut de meilleur buteur de la Liga avec désormais 29 buts en 31 matches, soit six de plus que Cristiano Ronaldo.

Grâce à ce triplé, le n°10 catalan est également revenu à hauteur de Mohamed Salah dans la course au Soulier d’Or, l’Egyptien affichant lui aussi 29 buts en Premier League. Dans leur sillage, suivent Ciro Immobile avec 27 buts puis Robert Lewandowski, auteur de 26 buts.

Le triplé de Messi :