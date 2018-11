Séville prend le pouvoir !

Un an et demi après l’éclatante saison du Séville de Jorge Sampaoli, le club andalou joue de nouveau les premiers rôles en Liga. Les Rojiblancos n’avancent plus dans l’ombre: ils ont pris la tête du classement ce week-end dans le cadre de la 13e journée. Au lendemain du résultat nul entre l’Atlético et le Barça (1-1), Séville a enregistré sa 8e victoire en championnat face à Valladolid (1-0), dimanche, et devance désormais les Blaugranas d’une unité.

Sous les ordres de Pablo Machin, arrivé sur le banc l’été dernier, les pensionnaires du Sanchez-Pizjuan se sont transformés en une formation extrêmement solide, dans un 3-5-2 malléable où Ever Banega est un leader incontournable en position de numéro 6. Le talent offensif fait ensuite la différence: ce n’est pas Wissam Ben Yedder qui a trouvé le chemin des filets cette fois-ci face à Valladolid, mais André Silva, qui a inscrit son 8e but sur un centre de l'intenable Pablo Sarabia (30e).

Le Séville FC devra confirmer son nouveau statut ces prochaines semaines avant de retrouver deux de ses concurrents directs au mois de janvier, l’Atlético lors du premier week-end de 2019 et le Real trois semaines après. Les Andalous ont un avantage de poids: ils ne disputent pas la Ligue des champions mais la Ligue Europa, où Pablo Machin peut donner du temps de jeu à ses doublures, comme le Lillois Ibrahim Amadou ou Nolito et Quincy Promes. Oui, le banc est même de qualité.