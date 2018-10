Séville: Kjaer absent "les prochains matches"

Blessé et rapidement remplacé dimanche soir contre Huesca (2-1) en Liga, le défenseur du Séville FC Simon Kjaer sera absent pour "les prochains matches" a annoncé ce mardi le club andalou. L'ancien Lillois, 29 ans, souffre d'une lésion musculaire au biceps fémoral gauche et manquera au moins les rencontres de Coupe du Roi contre Villanovense (D3 Espagnole) jeudi soir et de Liga face à la Real Sociedad dimanche. A noter que Gabriel Mercado (cuisse) et André Silva (genou), également touchés dimanche soir, sont eux incertains pour le match de jeudi. En championnat, le Séville FC est actuellement troisième, un point derrière Alavés (2e) et deux derrière le FC Barcelone (1er).