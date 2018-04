Séville-Barça: Ben Yedder en balance

Régulièrement aligné d’entrée par Vincenzo Montella après son doublé, en quatre minutes, face à Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Wissam Ben Yedder n’a depuis plus marqué le moindre but et a même été expulsé lors de son dernier match avec Séville, samedi dernier face à Villarreal.

Selon Marca, l’ancien Toulousain est en balance avec le Colombien Luis Muriel pour débuter samedi soir (21h30) contre le Barça à Madrid (Wanda Metropolitano), en finale de la Coupe du Roi.