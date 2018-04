Seul le Barça en Europe n'a pas perdu un match de championnat

Leader du championnat de Gibraltar, le Lincoln FC a subi dimanche son tout premier revers de la saison, à domicile devant Mons Calpe (1-3), dans le cadre de la 17e levée de la ligue. Un revers pas si anecdotique puisqu’à l’échelle de l’Europe entière, le Lincoln FC était le dernier club invaincu dans l’élite de son pays, avec le FC Barcelone. Un Barça passé tout près de la défaite de son côté à Séville (2-2) et qui, grâce à Suarez et Messi - buteurs aux 88e et 89e minutes - est désormais la seule équipe invincible du Vieux continent.