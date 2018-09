Sans Bale, le Real a brillé...

Lorsque la BBC était encore d'actualité, elle monopolisait toute l'attention au Real Madrid, et a, au gré de ses cinq saisons d'existence, récolté plus de louanges que de critiques. Mais une nouvelle ère s'écrit désormais à la Maison blanche, marquée par le départ de l'incontournable Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin. En l'absence du taulier, Karim Benzema et Gareth Bale avaient su prendre le relais en début d'exercice, soutenus en ce sens par Isco ou le très prometteur Marco Asensio. Mais en ce début d'automne, Julen Lopetegui a peut-être trouvé le meilleur moyen de redonner vie aux Merengues. Sauf que le Gallois pourrait ne pas faire partie de ce plan...

Car ce dimanche, toute la presse espagnole s'interroge après la belle deuxième période opérée par les champions d'Europe en titre, samedi soir contre l'Atlético de Madrid au Santiago-Bernabéu (0-0, 7e journée de Liga). Une prestation qui a été marquée du sceau de la sortie sur blessure, au repos, d'un Gareth Bale touché à l'adducteur droit. Dani Ceballos est alors entré en jeu pour faire passer le Real en 4-4-2, avec KB9 et Marco Asensio en pointe. Avec Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric et l'ancien joueur du Betis Séville dans l'entrejeu, le bloc est alors apparu bien plus équilibré, et les deux attaquants de pointe ont su combiner. Certes, la réussite et les trois points n'ont pas été au rendez-vous, mais ce détournement forcé du 4-3-3 suscite désormais quelques questions.

Ce Real Madrid 2018-2019, qui aborde forcément une saison de transition après le départ de Zinedine Zidane et celui de CR7, doit-il continuer, comme il a pu le faire par le passé avec son quintuple Ballon d'or, à tout miser sur une star comme Gareth Bale ? Lorsqu'il a tous ses hommes à disposition, l'ancien sélectionneur de la Furia Roja est inévitablement tenté de les aligner ensemble, et ainsi coucher les noms de l'international gallois, de Benzema et Isco, voire même Asensio, dans son onze de départ. Sauf que la deuxième période livrée lors du derby face aux Colchoneros aurait plutôt tendance à démonter cette éventualité. L'ancien Spur de Tottenham a néanmoins déjà prouvé par le passé qu'il savait être très performant à la pointe d'un 4-4-2, mais il faudra pour cela accepter l'idée de se priver le plus souvent d'un élément offensif de grande qualité, au profit de l'équilibre du collectif.