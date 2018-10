Rennes-Lamouchi: "Surpris de cette violence"

Le Stade Rennais peut souffler. En déplacement à Monaco pour un duel de mal classés, le club breton a en effet renoué avec la victoire, s’imposant dans les dernières minutes (1-2) grâce à un but d’Hatem Ben Arfa.

Forcément soulagé, Sabri Lamouchi n’en était pas moins particulièrement remonté, regrettant les critiques à son égard. "Quand je vois le contenu de nos matches, je me dis qu'on pourrait avoir plus de points. Tout va très vite et on remet tout en cause en très peu de temps. Je suis assez surpris de cette violence. Parce que pour moi, c'est violent", a ainsi regretté l’ancien international tricolore dans des propos relayés par France Bleu.

Et le technicien breton d’avoir une pensée pour son alter ego monégasque, Leonardo Jardim, "le meilleur entraîneur de l'AS Monaco de ces 20 dernières années. Je suis sûr qu'il va se sortir de cette situation."