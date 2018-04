Real Sociedad: Benitez désiré ?

Rafael Benitez sera-t-il toujours le coach de Newcastle la saison prochaine ? Les Magpies, 10e de Premier League pour leur retour dans l'élite, sont satisfaits du travail de l'Espagnol, mais d'autres formations auraient le Madrilène dans le viseur. Selon Marca, la Real Sociedad, qui a limogé Eusebio Sacristian le mois dernier, aimerait voir Benitez prendre en charge le groupe basque. Il reste un an de contrat à l'ancien entraîneur de Liverpool et du Real Madrid dans le nord de l'Angleterre et il devrait d'abord s'entretenir avec ses dirigeants pour évoquer une prolongation avant de se pencher sur un éventuel retour en Espagne, indique le quotidien.