Real Madrid: Vinicius rend hommage à Benzema

De passage devant les micros à l’occasion du media day organisé en vue de la Coupe du monde des clubs qui se tiendra en décembre aux Emirats Arabes Unis, Vinicius Jr est revenu sur ses débuts au Real Madrid. L’occasion pour lui de remercier Karim Benzema pour son aide.

"Il m’a très bien reçu et m’encourage toujours, à chaque fois davantage. Pas seulement par les mots, mais aussi sur le terrain", a ainsi confié le jeune Brésilien dans des propos relayés par Globoesporte, ajoutant : "À chaque fois que je joue avec lui, on échange beaucoup de ballons tous les deux. Il me donne toujours de bons ballons, il joue avec une grande facilité. C’est un crack, qui joue depuis longtemps au Real Madrid, et, en arrivant ici à 18 ans, avoir le soutien de Benzema, il n’y a pas mieux."