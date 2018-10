Real Madrid: Varane et Mariano blessés

Sorti à la mi-temps du Clasico dimanche (5-1), juste après avoir offert un penalty au Barça, Raphaël Varane ne devrait pas retrouver les terrains de sitôt. Ce mardi, le Real Madrid a annoncé que son défenseur tricolore avait subi des tests médicaux et qu'il souffrait des adducteurs. Si la durée de son indisponibilité n'a pas été communiquée par le club merengue, la Cadena Cope évoque pour sa part une absence d'un mois. Autre mauvaise nouvelle pour le club champion d'Europe en titre: Mariano Diaz est également blessé, victime d'une lésion au biceps fémoral droit. Là non plus, le Real Madrid ne s'est pas avancé quant à la durée de son absence.