Real Madrid-Solari: "On est en crise permanente..."

Le Real Madrid vient d'enchaîner 3 victoires de rang depuis l'arrivée de Santiago Solari à la place de Julen Lopetegui. Mercredi, le champion d'Europe s'est imposé sur le terrain du Viktoria Plzen (5-0). A l'issue de cette rencontre, un journaliste a demandé au nouvel entraîneur madrilène si c'était la fin de la crise pour les Merengue. La réponse est savoureuse. "Monsieur ne connaît pas le Real. On est en crise permanente, même quand on gagne la Ligue des champions", a en effet rétorqué Solari, rapporte AS.