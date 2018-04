Real Madrid-Ramos: "Qu'il n'y ait pas de haie d'honneur ne signifie pas qu'on ne respecte pas le Barça"

La décision de Zinédine Zidane de ne pas effectuer une haie d'honneur au Barça lors du prochain Clasico a beaucoup fait parler avant le derby de Madrid (1-1). Un résultat nul qui, au passage, rapproche un peu plus les Blaugrana du titre de champion. A l'issue du derby, Sergio Ramos est revenu sur cette polémique qui ne manquera pas de resurgir juste avant le Clasico: "C'est une décision de Zidane, il faut la respecter. A nous non plus, ils n'avaient pas fait de haie d'honneur. (...) Qu'il n'y ait pas de haie d'honneur ne signifie pas qu'on ne respecte pas le Barça", a plaidé Sergio Ramos en conférence de presse.