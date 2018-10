Real Madrid-Ramos : "Nous nous sentons responsable…"

Après deux jours de silence, le capitaine du Real Madrid Sergio Ramos s’est enfin exprimé, via les réseaux sociaux, sur le limogeage de Julen Lopetegui, débarqué moins de cinq mois après son arrivée sur le banc de touche merengue.

"Nous sommes conscients et nous nous sentons responsables de cette situation. Mais ce n'est pas le moment de parler, c'est le moment d'agir. La première étape débute aujourd’hui ", a ainsi confié l’international espagnol sur son compte Twitter, ce mercredi.

Pour rappel, c'est un ancien de la Maison Blanche, Santiago Solari, qui a succédé (de façon temporaire) à l'ex-sélectionneur de la Roja.

Somos conscientes y nos sentimos responsables de esta situación.

Pero no es momento de hablar, es momento de actuar. El primer paso empieza hoy.

We’re aware and feel responsible for this situation. But this is no time to talk, it’s time to act. Today’s the first step #HalaMadrid pic.twitter.com/SUB59Ot8nT