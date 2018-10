Real Madrid: Quand Ramos évoque Ronaldo

Le Real Madrid est à l’arrêt. Piégé mercredi par le CSKA Moscou en Ligue des champions (1-0), les Madrilènes en ont été quittes pour une nouvelle défaite, samedi, à Alaves pour le compte de la huitième journée de Liga (1-0). Un revers synonyme de quatrième match de rang sans le moindre but, les Merengue en étant désormais à 409 minutes sans marquer.

Pour autant, en bon capitaine, Sergio Ramos ne voulait pas verser dans le catastrophisme, assurant que le Real avait déjà connu de tels épisodes. Même avec Cristiano Ronaldo, parti cet été à la Juventus Turin. "Peut-être que maintenant, sans Cristiano Ronaldo, on en parle plus, mais avec lui, nous avons également eu des crises de but. Cela va revenir", a ainsi assuré l'international espagnol.