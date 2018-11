Real Madrid: Navas a repris l'entraînement collectif

Opéré durant la trêve hivernale et absent de la feuille de match lors de la déroute face à Eibar (3-0), Keylor Navas a repris le chemin de l'entraînement avec le reste du groupe madrilène. Ce mardi lors de la 5e journée, les Merengue se déplacent à Rome avec la première place du groupe F en jeu. L'AS Rome et le Real comptent pour l'instant 9 points au compteur et le club espagnol, vainqueur de la Roma 3-0 à Santiago-Bernabeu, possède une meilleure différence de buts générale.

Le portier international costaricien ne devrait cependant pas être titulaire.