Real Madrid-Nacho: "Tous les enfants devraient regarder Cristiano pour arriver au sommet"

Présent à tous les rassemblements de l’équipe d’Espagne durant la préparation à la Coupe du Monde, Nacho Fernandez a logiquement été convoqué pour disputer la compétition en Russie. Interrogé par Marca, le défenseur du Real Madrid est revenu sur la victoire en Ligue des champions, son coéquipier Cristiano Ronaldo ou encore le départ inattendu de Zinédine Zidane.

L’Espagnol est très heureux de son nouveau titre européen: "On a des rêves lorsque l’on est petit, comme gagner une Champions League. En avoir quatre était impensable", a-t-il déclaré au quotidien espagnol. Et il ne tarit pas d’éloges sur son coéquipier Ronaldo, qui l’impressionne et qu'il affrontera dès le premier match de poule: "C’est un travailleur. S’il en est là, c’est grâce à la façon dont il travaille jour après jour. Tous les enfants devraient regarder Cristiano pour arriver au sommet. Il est l’exemple du sacrifice dans un sport."

Le joueur revient également sur le départ de Zidane: "Les premiers jours ont été durs. Nous avons reçu la nouvelle soudainement, juste avant l’annonce. On a vécu les meilleures années de Madrid avec lui. Personne n’a rien à lui reprocher. Nous étions très heureux, mais c’est le football, tout va et vient."