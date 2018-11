Le Real Madrid a enregistré deux mauvaises nouvelles après la victoire sur le Celta Vigo (4-2) avec les blessures confirmées de Nacho et de Casemiro qui avaient été contraints de quitter le terrain en cours de match. Selon un communiqué du club, le défenseur souffre d'une désinsertion d'un ligament du genou et sera absent deux mois tandis que le milieu de terrain international brésilien a été victime d'une entorse de la cheville et devrait manquer 3 semaines de compétition.