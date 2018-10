Real Madrid : Lopetegui vers la sortie

Julen Lopetegui ne se fait plus d’illusions. A tel point que selon Marca, l’entraîneur du Real Madrid, arrivé cet été pour faire oublier Zinédine Zidane, a fait ses adieux à ses joueurs après la gifle reçue à Barcelone (5-0). «Au cas où», écrit le quotidien madrilène, convaincu comme toute la presse espagnole du départ de l’ancien sélectionneur de la Roja.

Devant les micros, le technicien merengue refusait néanmoins d’abdiquer, assurant continuer d'y croire. "J’ai des forces. Nous ne sommes qu’en octobre, c’est dur, très dur, mais je continue de croire qu’on peut renverser la tendance. Le groupe va progresser. Il y a différentes circonstances qui expliquent qu’il a été difficile d’arriver à notre meilleur niveau jusqu’ici. Je n’ai pas de doute sur ma capacité à mener ce groupe", a-t-il ainsi expliqué, se projetant même jusqu’au printemps: "J’aimerais voir ce qui se passera en avril-mai. Je suis persuadé qu’on peut encore gagner des titres en fin de saison."

Un optimisme que ne semblent pas partager les dirigeants madrilènes. Julen Lopetegui doit en effet être débarqué ce lundi et leur décision serait en effet irrévocable, un conseil d’administration devant entériner son renvoi ce lundi matin. Et le nom de son successeur aurait d’ores et déjà été arrêté. Comme pressenti depuis plusieurs jours, c’est Antonio Conte, sans club depuis son départ forcé de Chelsea cet été, qui est attendu pour prendre la suite. Le technicien italien pourrait d’ailleurs être présenté dans la foulée. A moins que les derniers détails à régler ne retardent cette nomination de quelques jours, auquel cas Santiago Solari, l'entraîneur de la réserve, assurera l’intérim. C’est bien là le seul suspense qui entoure l’arrivée de l’ancien sélectionneur italien.