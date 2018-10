"Je vis la situation comme toujours, au jour le jour. C’est ce qu’on peut contrôler. Si vous voulez voir un coach abattu, ne regardez pas ici. On a un match demain et on doit tout donner. Je ne pense à rien d’autre", a rétorqué l’entraîneur des Merengues, qui prépare la rencontre de Ligue des champions contre Plzen.

Le Real reste sur quatre défaites et un nul toutes compétitions confondues.