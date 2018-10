Real Madrid: Lopetegui remercie le club

Licencié officiellement du Real Madrid lundi soir, pour cause de mauvais résultats, Julen Lopetegui a décidé de prendre la parole dans la foulée. L'ancien sélectionneur de la Roja n'a pas désiré créer la polémique, bien au contraire, puisqu'il s'est contenté d'adresser ses salutations au club merengue. "Merci pour le tout le Real Madrid, ce fut une super expérience", a écrit Lopetegui sur son compte twitter. Il faut dire que le technicien de 52 ans quitte la Maison Blanche avec pas moins de 18 millions d'euros d'indemnités de licenciement selon la presse espagnole. De son côté, le Real Madrid est actuellement neuvième de Liga, à sept points du leader barcelonais.

Gracias por todo @realmadrid ha sido una bonita experiencia ⚽️

~

Thanks for all @realmadrid it was a great experience ⚽️#HalaMadrid