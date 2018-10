Real Madrid: Lopetegui n'est pas inquiet

Le Real Madrid, qui reste sur trois matches sans victoire, devra se relancer sur la pelouse d’Alaves, samedi lors de la 8e journée de Liga. Une rencontre importante pour Julen Lopetegui, qui essuie quelques critiques mais fait front. "Les objectifs du club restent intacts et nous allons nous améliorer", promet l’entraîneur merengue.

"Nous avons le même nombre de points que le premier de Liga et en Ligue des champions, nous sommes sûrs de pouvoir maintenir la dynamique du match face à la Roma, affirme-t-il. Nous devons croire en ce que nous faisons et travailler match après match. […] C'est le Real Madrid. L'exigence est maximale et il faut l'assumer."

"Le plus important, ce sont les sensations et la détermination des joueurs, poursuit le technicien madrilène. Nous savons que des problèmes arriveront et nous devons être capables de faire face. Il faut consolider les bonnes choses et corriger ce qui doit être corrigé. Nous avons la mentalité et la confiance absolue dans toutes les compétitions."