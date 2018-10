Real Madrid: Lopetegui "ne pense pas mourir" après le Clasico

Sur la sellette avant le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, dimanche au Camp Nou (16h15), Julen Lopetegui ne pense qu’au match et pas à son sort. "J'espère continuer à respirer. Je ne pense pas mourir", a-t-il déclaré samedi en conférence de presse.

"Tout le monde a une réserve de 100% d'énergie et les 100% de mon énergie sont concentrés sur le fait d'aider mon équipe à réaliser un grand match demain, comme pour n'importe quel match, a-t-il ajouté. Voilà le travail d'un entraîneur, et en ce moment plus que jamais."

"Je me concentre sur ce que je peux faire au quotidien pour que mon équipe s'améliore et gagne le match. Je ne peux pas m'intéresser à ce que vous (les journalistes) racontez, parce que cela ne nous aide pas à gagner le match", a conclu le technicien merengue.