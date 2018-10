Real Madrid: Lopetegui compte sur Isco

Après un mois d’absence en raison d’une opération à l’appendicite, Isco devrait reprendre avec le Real Madrid contre Levante, samedi en Liga. Julen Lopetegui a besoin de son milieu offensif.

"Il est un joueur important. C’est une autre arme pour notre équipe. Les entraîneurs aiment avoir le plus de joueurs possibles. On est impatient de le voir prêt à jouer. On décidera demain", a lancé l’entraîneur des Merengues en conférence de presse.

La Casa blanca reste sur deux défaites et un nul en championnat.