Real Madrid: Les excuses de Sergio Ramos

Sergio Ramos, le défenseur et capitaine du Real Madrid, s’est emporté contre Sergio Reguilon, un joueur du Castilla, lundi à l’entraînement. Alors que les médias espagnols ont partagé les images, l’international espagnol s’est excusé.

"Ce sont des situations assez courantes, mais ce n’est pas une excuse, ma réaction n’aurait pas dû être celle-là", a-t-il lancé sur Twitter.

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!!

Carpetazo y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj