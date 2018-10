Real Madrid: Le bel hommage de Kroos à Lopetegui

Débarqué moins de cinq mois après son arrivée à la tête du Real Madrid, Julen Lopetegui n’a pas croulé sous les hommages au moment de son départ. L’entraîneur espagnol a néanmoins eu droit à quelques mots doux de la part de Toni Kroos, le milieu de terrain allemand.

"La plus grosse défaite pour les joueurs, c’est quand le coach doit partir. Spécialement dans ce cas, car c’est un grand coach et une grande personne. Merci Julen !", a ainsi écrit le champion du monde 2014.

The biggest defeat for players is when the coach has to go. Especially in this case because he is a great coach and great person. Thanks Julen! pic.twitter.com/VRhWVcfpKa