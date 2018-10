Real Madrid: Laudrup n'a pas proposé ses services

Le Real Madrid est définitivement en crise après la défaite de Karim Benzema et consorts samedi, lors de la 9e journée de Liga, à domicile face à Levante (1-2). Désormais, Julen Lopetegui, arrivé l'été dernier en remplacement de Zinedine Zidane, apparaît de plus en plus proche de la sortie.

Et si Antonio Conte fait figure de grandissime favori à l'éventuelle succession de l'ancien sélectionneur de l'Espagne, le nom de Michael Laudrup a également été cité. Mais le technicien danois, libre de tout engagement depuis le printemps dernier, a tenu à préciser qu'il n'avait jamais proposé ses services au club dont il défendu les couleurs dans les années 90, ce contrairement à ce qu'avançait TeleMadrid. "Je n'ai proposé mes services à aucune équipe, je ne l'ai jamais jamais et je ne ferais jamais ça à un collègue", explique l'ancien milieu de terrain offensif dans un communiqué publié auprès de l'agence danoise Ritzaus.