Real Madrid: La terrible disette de Bale

Si le Real Madrid a finalement su profiter, samedi, de la visite de Valladolid pour renouer avec la victoire (2-0) en Liga après cinq matches sans le moindre succès, les Madrilènes n’ont pas pour autant résolu tous leurs problèmes.

Pour preuve la nouvelle prestation insipide de Gareth Bale. Remplacé par Vinicius à la 71e minute, le Gallois n’a plus marqué en effet depuis le 19 septembre et le match de Ligue des champions face à la Roma. Soit une disette de 550 minutes, c’est à dire 9h10 sans but. De quoi sans doute expliquer les sifflets de Bernabeu à sa sortie.