Real Madrid: Du lourd contre l'Atletico avec Benzema et Varane

Ce samedi la Liga nous offre un alléchant derby madrilène au Santiago-Bernabeu pour le compte de la 7e journée de Liga entre le Real Madrid et l'Atletico Madrid. Au coude à coude au classement, les deux clubs sont séparés de deux unités. La Maison Blanche, 2e, accueille son voisin, 3e, qui peut doubler son rival et rejoindre le Barça en tête du classement. Ce fauteuil de leader reviendrait en revanche au Real en cas de victoire car Barcelone a concédé le match nul sur sa pelouse un peu plus tôt ce samedi contre Bilbao (1-1).

Pour ce choc, Julen Lopetegui aligne le Français Benzema en pointe avec Bale et Asensio près de lui aux avants-postes. L'autre Français, Varane, débute également en défense centrale auprès de son capitaine Ramos. Pour le reste c'est du classique avec le milieu à trois avec Casemiro en pointe basse, Kroos et Modric un peu plus haut. Courtois gardera la cage tandis que les postes de latéraux sont attribués à Carvajal et Marcelo. A signaler la présence sur le banc au coup d'envoi de l'ancien Lyonnais Mariano.

Le onze du Real Madrid: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Asensio