Real Madrid : Cristiano Ronaldo affole les compteurs

Annoncé tout proche de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato hivernal, Kepa n’a pas manqué l’occasion de se rappeler au bon souvenir des Madrilènes. Le gardien basque a en effet livré un véritable récital dans les buts de l’Athletic Bilbao, résistant 86 minutes durant aux assauts des Merengue. Mais l’international espagnol a finalement dû s’incliner, victime d’un nouveau coup de génie de l’inévitable Cristiano Ronaldo.

22 buts en 12 parties !

Car s’il a été longtemps maladroit, trouvant notamment la transversale dès la 9e minute, c’est bien le quintuple Ballon d’Or qui a évité aux siens de concéder une défaite malvenue face aux Basques, déviant subtilement d’une talonnade dos au but une frappe de 20 mètres signée Modric. De quoi permettre au Real d’arracher le point du match nul (1-1) et d’inscrire son 24e but de la saison en Liga, le Portugais ne pointant plus qu’à cinq longueurs de Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs.

Et au vu de sa forme affichée ces dernières semaines, CR7 peut encore espérer rattraper son rival argentin. L’ancien Mancunien a en effet enchaîné face à l’Athletic Bilbao un douzième match en inscrivant au moins un but, égalant son record en la matière. Et sur ces 12 rencontres en question, le Madrilène a scoré pas moins de 22 fois, inscrivant un quadruplé (Gijon), un triplé (Real Sociedad) et cinq doublés (PSG, Alaves, Getafe, Eibar et Juventus). Cristiano Ronaldo espère désormais poursuivre sa série face à Séville et surtout contre le Bayern Munich, mercredi prochain, en demi-finale de la Ligue des champions.

Le but du talon de CR7 contre Bilbao :