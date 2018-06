Real Madrid: Casilla nie tout conflit avec Zidane

Ce mardi, Kiko Casilla a été accusé, via El Chiringuito, d'avoir failli en venir aux mains avec Zinedine Zidane le 19 mai dernier, avant le dernier match de Liga de la saison contre Villarreal (2-2), apprenant qu'il ne participerait pas à cette rencontre au profit de Luca Zidane, et s'asseyant par la même occasion sur un bonus de 600.000 euros.

Contacté par Marca, le gardien de but de la Maison blanche a tout réfuté: le conflit avec son coach comme la prime évoquée. L'ancien joueur de l'Espanyol précise par ailleurs que le technicien français l'avait prévenu de son choix en amont, et que celui-ci avait compris cette décision, décrivant un "respect mutuel" et une "confiance" avec son coach démissionnaire.