Real Madrid-Casemiro: "Il faut être sincère on ne joue pas bien"

Le Real Madrid a battu Plzen mardi lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (2-1). Pour autant, les doutes continuent d'escorter le triple champion d'Europe. Julen Lopetegui a sans doute gagné le droit de poursuivre l'aventure jusqu'à dimanche et un Clasico à Barcelone d'importance, cela n'ôte rien aux difficultés actuelles. "Il faut être sincère on ne joue pas bien", a d'ailleurs reconnu Casemiro en zone mixte. Et si les joueurs madrilènes considèrent que la presse en fait beaucoup autour de l'actuelle crise de résultat, ils auront une belle opportunité de tourner la page, dimanche au Camp Nou.