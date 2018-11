Real Madrid - Benzema : "C'est mon tour"

Lorsque le Real Madrid a perdu Cristiano Ronaldo l'été dernier, et puisqu'aucune star n'a été engagée en retour, on attendait forcément bien plus de Karim Benzema ou Gareth Bale. Ces deux attaquants, n'auraient plus à devoir faire briller le Portugais et à l'aider à gonfler ses statistiques. On allait enfin voir le vrai visage des numéros 9 et 11 de la Maison blanche... Sur les quatre premiers mois de compétition, autant dire que le Gallois a encore plus de difficultés à assumer son nouveau statut que le Français. Les statistiques de l'ancien Lyonnais restent honorables avec notamment 5 buts inscrits en 12 matches de Liga, ou 3 en 4 rencontres de Ligue des champions, sauf qu'il n'y a plus le quintuple Ballon d'or à ses côtés.

"Je vais essayer de marquer davantage"

De fait, les socios attendent bien plus de KB9, au club depuis bientôt 10 ans. "Le Real Madrid est le meilleur club du monde. Tout le monde demande toujours plus à l’attaquant, plus de buts, plus d’occasions, plus de passes décisives, mais c’est normal, reconnaît l'intéressé sur la chaîne de TV officielle du club. Maintenant, je suis un peu seul devant et lorsqu’on m’envoie des centres, je suis celui qui doit être le premier, ou le deuxième dessus. C’est la seule chose qui a changé". Mais c'est apparemment plus complexe qu'il n'y paraît, surtout lorsqu'on a passé ses saisons précédentes à se mettre au service d'une autre individualité.

"Cette année, je vais essayer de marquer davantage. Et avec plus de buts, ça donne plus de titres. À chaque match je veux conclure, soit par des buts, soit par des passes décisives. Avant nous avions Cristiano Ronaldo, mais maintenant il n'est plus là pour marquer. Donc c'est mon tour, je suis très motivé et prêt à ça", renchérit-il. Karim Benzema doit donc passer à l'action au plus vite, pour participer au redressement amorcé par Santiago Solari, puisque le Real Madrid reste sur une série de quatre succès de rang toutes compétitions confondues.