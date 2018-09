Real Madrid: Bale retourne à l'infirmerie

Régulièrement blessé ces dernières saisons, Gareth Bale avait débuté le nouvel exercice sous son meilleur jour, avec notamment trois buts inscrits sur les trois premières journées de Liga. Titulaire samedi soir contre l'Atlético de Madrid (0-0) lors de la 7e levée du championnat, l'attaquant international gallois du Real Madrid n'a pas pu terminer la rencontre...

L'ancien Spur de Tottenham est sorti au repos, remplacé par Dani Ceballos, touché au niveau de l'adducteur de la jambe droite. Selon la presse ibérique, son forfait pour la rencontre de mardi en Ligue des champions, sur les terres du CSKA Moscou, est d'ores et déjà acquis et viendra s'ajouter à ceux attendus de Marcelo et Isco.