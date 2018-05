Karim Benzema et Gareth Bale accompagnent Cristiano Ronaldo dimanche soir à Barcelone, pour le Clasico de la 36e journée de Liga.

Zinedine Zidane a aligné une équipe on ne peut plus classique en l'absence d'Isco, blessé à l'épaule. Le Real peut revenir à un point de l'Atletico, deuxième, en cas de victoire (et avec encore un match en retard à disputer).

Le 11 du Real Madrid: