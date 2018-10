Real Madrid: Avec Isco contre le Barça

Julen Lopetegui ne bouleverse pas son onze du Real Madrid pour le Clasico contre le Barça, ce dimanche (16h15). Isco reste titulaire aux dépens de Marco Asensio pour accompagner Karim Benzema et Gareth Bale au sein du trio offensif.

Lucas Vazquez cède sa place à Nacho Fernandez sur la droite de la défense par rapport à la victoire contre Plzen, mardi en Ligue des champions.

