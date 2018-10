Real-Lopetegui père: "On a volé 50 buts à mon fils"

Sèchement battu par le FC Barcelone dimanche (5-1), lors du traditionnel Clasico en Liga, le Real Madrid va probablement se séparer de Julen Lopetegui dans les heures à venir. Une décision que le père du technicien trouve de fait injuste, dans la mesure où le club madrilène a laissé partir Cristiano Ronaldo l'été dernier sans le remplacer.

"Cristiano était arrogant ? Et alors, nous avons tous nos défauts, mais cela n’empêche pas le fait qu’il mettait 50 buts par saison. Il manque clairement, a pesté José Antonio Lopetegui dans des propos rapportés par El Mundo. Maintenant il manque un buteur dans cette équipe. Personne n’est venu pour le remplacer. On a parlé de Neymar et compagnie, mais personne n’est arrivé… On a volé 50 buts à mon fils."

La saison passée, Cristiano Ronaldo a inscrit 43 buts avec le Real Madrid : 26 en Liga, 15 en Ligue des champions et 2 en Coupe du monde des clubs.