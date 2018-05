Raul Navas présente ses excuses à Dembélé

Auteur d'un tacle violent sur la cheville droite d'Ousmane Dembélé dimanche soir, alors qu'il était pris de vitesse, Raul Navas a publié lundi un message d'excuses sur son compte Instagram.

"A aucun moment je n'ai eu envie de lui faire mal et je me suis excusé deux fois sur le terrain, assure le latéral gauche de la Real Sociedad. Je veux envoyer un gros câlin à Dembélé, j'espère qu'il va très vite récupérer, et j'espère le voir comme un avion avec son pays pendant la Coupe du monde."