Pour Simeone, Griezmann "a été au-dessus de tout le monde"

Diego Simeone n’en démord pas. Longuement interrogé dans les colonnes de France Football, l’entraîneur de l’Atlético Madrid n’a évidemment pas manqué l’occasion de dire tout le bien qu’il pensait d’Antoine Griezmann. Le technicien argentin a notamment répété que le Mâconnais, vainqueur de la Ligue Europa et de la Supercoupe d'Europe avec l’Atlético Madrid et sacré en Russie avec les Bleus, méritait plus que quiconque le Ballon d’or.

"Intrinsèquement, on peut dire que Messi et Cristiano Ronaldo sont les meilleurs joueurs du monde, mais sur cette année 2018, non ! C’est Antoine qui a été au-dessus de tout le monde", a-t-il ainsi assuré. Mais puisque pour beaucoup, le palmarès du Colchonero ne semble pas suffire, l’ancien milieu de terrain s’est voulu plus précis, insistant sur l’importance du Français dans les titres remportés par l’Atlético et la France. A nulle autre pareille.

"La France fonctionne avec son cerveau" Diego Simeone

"Sur cette année 2018, aucun joueur au monde n’a fait de choses plus importantes pour son équipe que Griezmann pour la France et l’Atlético. La réalité est celle-là. Quand un mec parvient à ce que toute l’équipe fonctionne autour de son cerveau, cela a une valeur inestimable", a-t-il donc renchéri, terminant en se lançant dans un vibrant hommage au sujet de l’intelligence de jeu de son protégé.

"La France fonctionne avec son cerveau, a-t-il en effet lancé. Quand Antoine est lucide et dans une bonne forme physique, il n’y a pas, au monde, un joueur capable de comprendre et d’interpréter le football comme lui. Au-delà du palmarès, la Coupe du monde, la Ligue Europa ou la Supercoupe d’Europe, il n’y a pas eu de footballeur plus important pour son équipe." N'en jetez plus !