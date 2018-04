Messi: "Largement supérieurs à nos rivaux"

Vainqueur de la Coupe du Roi une semaine plus tôt, le FC Barcelone s’est donc assuré du titre de champion d’Espagne dimanche, lors d’une victoire arrachée à La Corogne (2-4), à trois journées de la fin. "Nous avons été largement supérieurs à nos autres rivaux", a ainsi analysé Lionel Messi sur Movistar, comme pour rappeler que l’Atlético est relégué à 11 points à trois journées de la fin et que le Real Madrid, surtout, pointe à 15 longueurs à quelques jours d’un Clasico.

"On n’a presque pas perdu de match cette saison, seulement un en Coupe du Roi et, malheureusement, un en Ligue des champions, ce qui a été inattendu quand on regarde comment cela s’est passé. La vérité, c’est qu’on a eu beaucoup de mérite et c’est vraiment difficile", a poursuivi une "Pulga" qui a de nouveau été au-dessus de la mêlée, avec 32 buts et 12 passes au compteur rien qu’en Liga.

Les deux trophées remportés par le FCB à l’échelle nationale ne doivent néanmoins pas cacher cette incroyable élimination contre l’AS Rome (4-1, 3-0) mais aussi les difficultés collectives qu’a connues la formation d’Ernesto Valverde tout au long de la saison. Si le successeur de Luis Enrique a rapidement trouvé la bonne formule, en 4-4-2 avec Leo Messi en soutien de Luis Suarez, le football déployé n’a pas toujours convaincu malgré de nombreuses larges victoires. Attention car, la saison prochaine, les rivaux seront peut-être au niveau...