Messi au repos jusqu'au Mondial ?

A l’instar de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Lionel Messi, désormais âgé de 30 ans, sera-t-il mis au repos du côté du FC Barcelone ? Rarement blessée, "La Pulga" enchaîne quand même sa 10e saison à 46 matches ou plus avec son club formateur ! A deux mois de la Coupe du monde en Russie, le capitaine argentin "ne doit plus jouer" avec la formation catalane, comme le réclame Oscar Ruggeri, illustre défenseur de l’Albiceleste.

"Pensez-vous que le Barça perdra la Liga si Messi ne joue plus ? Messi peut dire à son président: « c’est ma Coupe du monde, je vais me concentrer sur l’équipe nationale ». Il doit aussi appeler le sélectionneur (Jorge Sampaoli, NDLR) pour lui dire qu’il était complètement concentré sur le Mondial", a lancé Ruggeri sur Fox Sports. Les Blaugranas sont effectivement proches du titre, avec 12 points d’avance sur l’Atlético à 5 journées de la fin. Éliminés de la Ligue des champions, ils n'ont plus que la finale de la Copa del Rey à remporter, dès ce samedi contre Séville.

Oscar Ruggeri sait d’ailleurs de quoi il parle, il a été champion du monde en 1986, lorsque la sélection argentine était emmenée par Diego Maradona (auteur de ces deux buts de légendes contre l'Angleterre en quarts de finale). "Avant la Coupe du monde au Mexique, nous avions eu 65 jours pour nous préparer, 65 jours avant la compétition, nous étions tous ensemble !", rappelle celui qui est devenu entraîneur puis consultant TV. Lionel Messi, tout un pays s’impatiente…