Mercato Real Madrid: Ce joueur qui a failli être préféré à Faubert

Buteur pour sa première, et unique, sélection avec l’équipe de France en 2006, Julien Faubert restera surtout l’une des recrues les plus étonnantes du Real Madrid. Prêté par West Ham en janvier 2009, il n’avait disputé que 54 minutes de jeu, sur deux matches de Liga, avec le club merengue.

Une formation espagnole qui visait à l'époque un autre joueur de Premier League: Jermaine Pennant. L’ancien joueur de Liverpool, qui avait finalement été prêté à Portsmouth, a raconté cette anecdote dans le dernier numéro de Four Four Two: "Le Real Madrid voulait me recruter quand Juande Ramos en était l’entraîneur. Les dirigeants souhaitaient faire ce transfert parce qu’ils voulaient un ailier droit. Le jour de clôture du mercato, j’ai reçu un appel de mon agent qui m’a dit: «Tu pourrais aller à Madrid. Laisse ton téléphone allumé». Mais les dirigeants ont fait ça dans le dos de l’entraîneur, il a commencé à s’agacer et pour l’apaiser, ils ont fait machine arrière. Le club me voulait, mais pas l’entraîneur."