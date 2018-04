Mercato Barça: Gündogan avait passé la visite médicale 

Ilkay Gündogan évolue à Manchester City. mais le milieu de terrain a bien failli rejoindre le Barça. Alors qu'il évoluait encore au Borussia Dortmund, il avait en effet passé une visite médicale avec succès et s'était même préparé à patienter 6 mois sans jouer en raison de l'impossibilité de recruter suite à une sanction de la Fifa. Les deux clubs étaient d'accord pour un transfert à hauteur de 20 millions mais Luis Enrique est intervenu pour que le club blaugrana recrute plutôt Arda Turan. Et l'entraîneur avait eu gain de cause.