Mercato Barça: Bartomeu ouvre la porte à l'arrivée d'un défenseur 

Le Barça vit une situation compliquée avec les blessures de Vermaelen et Umtiti ainsi que la méforme de Piqué. Lenglet va avoir du temps de jeu mais cela souligne les limites de l'effectif. "Ce sont des situations qui arrivent en football, deux centraux sont blessés mais il en reste deux de qualité et les autres vont revenir. On est toujours attentifs au marché des transferts et on verra ce que l'on fera en janvier, ou si on ne fera rien", a-t-il plaidé lors du Gala des étoiles du football catalan.