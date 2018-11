Mazinho: "La situation de Rafinha, c'est un truc de fou"

Rafinha pensait repartir vers l'Inter Milan l'été dernier mais le Barça a fini par le conserver. Et malgré quelques prestations intéressantes, le Brésilien ne joue que très peu et envisage à nouveau un départ. "C'est un truc de fou. Il n'y a que l'entraîneur qui sait ce qu'il a ou pas. On lui cherche une situation normale en club. Ici, tu joues 3 matches de suite et ça s'arrête. (...) Il faut chercher une porte de sortie parce qu'ici c'est très compliqué. Cela fait presque deux ans qu'il joue très peu, il a besoin d'un club qui lui donne 30 à 40 matches par saison", a déclaré Mazinho, son père et représentant à Galicia Sport.