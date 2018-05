Liga: Villarreal dompte Valence

Valence, assuré de sa qualification pour la Ligue des champions depuis la défaite du Betis à Bilbao (2-0), s'est incliné samedi lors du derby à Villarreal (1-0), à l'occasion de la 36e journée de Liga.

Mario Gaspar a inscrit l'unique but en toute fin de match, à la 86e minute.

Valence reste quatrième à quatre points du Real Madrid, et avec deux matches de plus au compteur. Villarreal revient à deux points du Betis, cinquième et qui compte également un match de plus. Séville, septième, est à six longueurs.