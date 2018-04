Liga: Vigo tient aussi Valence en échec

Après avoir tenu en échec le leader barcelonais (2-2) le week-end dernier, le Celta Vigo signe un nouveau partage des points, devant son public, ce samedi, à l'occasion de la réception du FC Valence (1-1) dans le cadre de la 34e journée de Liga. Les Galiciens sont tout simplement invaincus dans leur stade Balaidos en 2018.

FINAL #CeltaValencia 1-1



¡El @RCCelta sigue INVICTO en Balaídos en 2018!



➖ 2-2 vs Real Madrid

✅ 3-2 vs Real Betis

➖ 2-2 vs Espanyol

✅ 2-0 vs Eibar

✅ 2-1 vs Las Palmas

➖ 0-0 vs Málaga

✅ 4-0 vs Sevilla

➖ 2-2 vs Barça

➖ 1-1 vs Valencia pic.twitter.com/AhIUgkxoar